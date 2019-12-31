Армия и оружие
Газета.RuТрамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости". Кроме того, Трамп обвинил Сулеймани в совершении терактов, сказав, что смерть невинных людей была его "нездоровой страстью".
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с чего всё началось
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене.ФАН11:00
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Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани США пытались остановить войну, а не развязать ее
Комсомольская правда17:23
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