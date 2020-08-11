Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США. По его словам, Харрис слабо выступила во время праймериз.