Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США. По его словам, Харрис слабо выступила во время праймериз.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

А вас, Харрис, я попрошу остаться

Коммерсантъ03:38
Эхо Москвы

Джо Байден назвал претендентом на пост вице-президента США сенатора Камалу Харрис

Эхо Москвы04:33
ТАСС

Трамп назвал благоприятным для республиканцев избрание Харрис напарницей Байдена

ТАСС23:10
РИА Новости

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

РИА Новости18:10
Ёлдаш

Джо Байден предложил Камалу Харрис в вице-президенты

Ёлдашвчера в 16:41
РЕН ТВ

Байден намерен сделать вице-президентом США бывшую соперницу

РЕН ТВвчера в 16:50
РБК

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

РБК20:07

В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.
Вести Подмосковья01:53
513

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали из больниц в связи с выздоровлением 70 человек, об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг03:47
1,5K

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
6