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Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США. По его словам, Харрис слабо выступила во время праймериз.В источнике
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Ёлдаш

Джо Байден предложил Камалу Харрис в вице-президенты

Ёлдашвчера в 16:41
Эхо Москвы

В США стало известно имя возможного кандидата в вице-президенты от Демократической партии

Эхо Москвы02:05
РИА Новости

«Русские дискредитируют врага Трампа»: и у них отлично получается

РИА Новости01:00
РБК

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

РБК20:07
Коммерсантъ

Главные новости к утру 12 августа

Коммерсантъ00:08
РЕН ТВ

Байден намерен сделать вице-президентом США бывшую соперницу

РЕН ТВвчера в 16:50
ТАСС

Трамп назвал благоприятным для республиканцев избрание Харрис напарницей Байдена

ТАСС23:10

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Основные фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне ожиданий инвесторов новых стимулирующих мер от Конгресса, 11 августа свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.
ИА Красная Весна18:03
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