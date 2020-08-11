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RT на русском
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Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США. По его словам, Харрис слабо выступила во время праймериз.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис в качестве своего напарника на выборах. Она является бесстрашным борцом за права “маленького человека” и одной из наиболее достойных государственных служащих страны.
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Российская газета

Трамп раскритиковал выбранного Байденом кандидата в вице-президенты

Российская газета18:33
РБК

Байден определился с кандидатурой вице-президента США

РБК17:31
РИА Новости

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

РИА Новости18:10
RT на русском

Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

RT на русском19:01
Ёлдаш

Джо Байден предложил Камалу Харрис в вице-президенты

Ёлдашвчера в 16:41
РЕН ТВ

Байден намерен сделать вице-президентом США бывшую соперницу

РЕН ТВвчера в 16:50
ТАСС

Демократы сочли удачным выбор Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента США

ТАСС18:58

12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАССвчера в 00:18
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Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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Геймплейный ролик Atomic Heart: мемный экран смерти, музыку написал Мик Гордон

Mundfish показала геймплейный трейлер игры, в котором протагонист майор Нечаев по прозвищу П-3 сражается с мини-боссом Плющом под музыку, которую написал Мик Гордон – композитор Doom, Wolfenstein и Need for Speed.
Cyber.sports.ruвчера в 15:38

Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
Инфоросвчера в 05:30
1,7K

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ruвчера в 09:34
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«Путин — ученик Лукашенко». Илья Яшин — о жестокости силовиков и «дворцовом перевороте» в Беларуси

В результате столкновений с милицией десятки людей пострадали — белорусы выходят на улицы, автомобилисты пытаются мешать силовикам проехать к местам протеста, силовики избивают безоружных протестующих, прохожих и журналистов дубинками и ногами.
Дождьвчера в 16:42
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