Энергетика
Lenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
Комсомольская правдавчера в 00:30
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Комментарии
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Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
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Общество
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Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
Происшествия
В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса
Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
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Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
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У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Футбол
Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте
Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. Виллиан перешел в Челси из Анжи в 2013 году.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
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Спорт
Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса
Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни во время приостановки сезона в связи с распространением коронавируса.
Общество
Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции
Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем».