Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

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«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

Московский Комсомолецвчера в 01:44

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

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Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Эхо Москвы03 апреля в 21:07

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБК03 апреля в 19:07
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Комментарии

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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
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Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

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Газета.Ru 06:44
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Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
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Россиянам рассказали, кому необходимо носить маски

Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маска вообще не нужна. Она посоветовала закрывать нос и рот при выходе на улицу.
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Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская газета 09:58
Общество

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Транспорт

РЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Взгляд.ру 07:04
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Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru вчера в 10:00
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Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 09:15
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Общество

Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка

Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении.
Газета.Ru 15:17
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru 14:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
РБК 15:09
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В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса

Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
REGNUM 07:06
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
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Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

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РБК 12:23
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У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

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ТАСС 13:39
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Виллиан заявил, что не смог договориться с «Челси» о новом контракте

Ранее бразилец заявил, что планирует продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. Виллиан перешел в Челси из Анжи в 2013 году.
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Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
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В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

ТАСС 15:42
Спорт

Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни во время приостановки сезона в связи с распространением коронавируса.
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Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем».
РБК 15:20
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