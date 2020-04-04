Энергетика
Lenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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Общество
Девять нарушивших карантин пациентов переведены в обсерваторы
Девять пациентов, нарушивших режим домашнего карантина, переведены в столичные обсерваторы.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Голикова уточнила, что пациенты с коронавирусом прибыли в Россию из 73 стран, причем число завозных случаев составило только 808 из всех зафиксированных в стране на 3 апреля 4149 заражений.
Технологии
Распространение коронавируса с маской и без показали на видео
Сотрудники компании LaVision опубликовали видео, в котором демонстрируется распространение коронавируса с маской и без.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Игры
Авторы Genshin Impact показали сюжетную сцену с праздника Морских фонарей
Видео помечено как спойлер, похоже, перед нами финальная часть игрового события или квестовой линейки «Праздник Морских фонарей».
Общество
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, хорошее, сообщил его друг юморист Владимир Винокур.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Музыка
Группа IOWA выступит с онлайн-концертом
5 апреля группа IOWA планирует дать бесплатный онлайн-концерт. Он состоится в прямом эфире видеоплатформы Premier.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Озвучена дата испытания российской вакцины от коронавируса на людях
Ринат Максютов, директор научного центра «Вектор», сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции начнут апробировать на людях в первый летний месяц.
Армия и оружие
Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море
Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Футбол
Агент Хакими опроверг продление контракта с «Реалом»
Агент защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими Алехандро Камано опроверг информацию о том, что его клиент продлил контракт с «Реалом» до 2023 года.
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Политика
Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Общество
Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдению домашнего режима, рассказал министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
На Кубани исключат дублирование автомобильных пропусков пешеходными
Исключить дублирование пропусков для водителей пешеходными пропусками потребовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 4 апреля пресс-служба администрации региона.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Армия и оружие
В Сирии террористы захватили автобус с военными
Автобус с сирийскими военными был захвачен в Сирии, 4 апреля сообщает сирийский информационный ресурс Nors.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн
В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса.