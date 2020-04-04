Энергетика
Lenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Экономика
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой
Общество
Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом
Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
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В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
Губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Орехово-Зуево
На третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево произошёл взрыв газа, который привёл к обрушению квартир с 5-го по 3-й этажи второго подъезда.
Общество
Россия произведет 6 тысяч аппаратов ИВЛ за три месяца
Напомним, что ранее предприятия Свердловской области заявили, что готовы увеличить производство медицинского кислорода, который используется в аппаратах ИВЛ.
Шоу-бизнес
Лолита лишила наследства дочь Еву из-за особенностей ее развития
Певица рассказала, что недоношенные дети имеют некоторые особенности развития, поэтому она оформила свое наследство на других людей.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
США перехватили 200 тысяч масок, подготовленных для полиции Берлина
Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Информация о минировании самолёта Петербург-Москва не подтвердилась
Самолёт сообщения Петербург-Москва(Шереметьево) получил анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Технологии
Сервис Skype Meet Now максимально упрощает организацию видеозвонков
Для начала использования рассматриваемой функции необходимо перейти на веб-страницу Skype Meet Now и выбрать пункт «Создать бесплатное собрание».
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Общество
Глеб Никитин ответил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС
Губернатор Глеб Никитин активно следит за всеми возникающими у нижегородцев вопросами и оперативно на них отвечает.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Гаджеты