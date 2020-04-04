Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

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Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

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Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБКвчера в 19:07
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Сервис Skype Meet Now максимально упрощает организацию видеозвонков

Для начала использования рассматриваемой функции необходимо перейти на веб-страницу Skype Meet Now и выбрать пункт «Создать бесплатное собрание».
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Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

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Губернатор Глеб Никитин активно следит за всеми возникающими у нижегородцев вопросами и оперативно на них отвечает.
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