Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правда00:30

Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

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Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Lenta.ru00:04

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Интерфаксвчера в 23:33

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

ИА Красная Весна00:17

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБКвчера в 19:07
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Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам

Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
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У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
РИА Новости вчера в 23:55
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
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В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
ТАСС 06:08
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В России от коронавируса за сутки умерли девять человек

В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 04:32
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В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:47
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Происшествия

В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.
LifeKostroma.ru 05:15
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус

В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Друг для друга (Курск) 04:57
Общество

В ВОЗ сообщили, что коронавирус стал опасен и для молодых людей

Из-за широкого распространения CoViD-19 болезнь стала опасна и для молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Life.ru 06:00
Общество

Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом

Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Вести Подмосковья вчера в 04:22
Футбол

«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков

Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Все про Спорт ру 04:48
Футбол

Вице-президент «Барселоны» заразился коронавирусом

Первый вице-президент футбольного клуба «Барселона» Жорди Кардонер сдал положительный тест на коронавируc, сообщили испанские СМИ.
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Общество

Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Интерфакс 05:29
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10

Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Дни24 02:18
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Экономика

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года

Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
РИА Новости 02 апреля в 12:04
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Губернатор Усс лично установит флаг Красноярского края на Эльбрусе

Взгляд.Инфо 01 апреля в 09:51
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Биатлон

Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке

Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Газета.Ru 02 апреля в 03:29
Общество

Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
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Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
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Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
RuNews24.ru 05:17
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
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Завершены основные работы по строительству инфекционного центра в ТиНАО

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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
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