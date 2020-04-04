Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

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