Энергетика
Lenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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Комментарии
Общество
Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам
Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли девять человек
В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Политика
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Происшествия
В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Происшествия
В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус
В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.
Общество
В ВОЗ сообщили, что коронавирус стал опасен и для молодых людей
Из-за широкого распространения CoViD-19 болезнь стала опасна и для молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Общество
Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом
Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Футбол
«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков
Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Футбол
Вице-президент «Барселоны» заразился коронавирусом
Первый вице-президент футбольного клуба «Барселона» Жорди Кардонер сдал положительный тест на коронавируc, сообщили испанские СМИ.
Общество
Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня
Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Происшествия
В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Экономика
Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
Общество
Губернатор Усс лично установит флаг Красноярского края на Эльбрусе
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Биатлон
Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке
Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Общество
Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию
Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.