Энергетика

РБКРБКТрамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.
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Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Интерфаксвчера в 23:33

«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правда00:30

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

ИА Красная Весна00:17

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Lenta.ru00:04

«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

Московский Комсомолец01:44

Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБКвчера в 19:07
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Комментарии

Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Известия 07:22
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 заступили на боевое дежурство в Якутии

Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300.
Российская газета вчера в 06:19
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Александр Усс рассказал, когда снимут режим самоизоляции

Александр Усс сказал, что режим самоизоляции (ограничения по нахождению на улице), который ввели 1 апреля, будет действовать в Красноярском крае до особо распоряжения .
Городские новости. Красноярск 04:36
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»

Голландский корабль Flintstone включен в список судов для проведения технических работа на строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом следует из распоряжения российского правительства, обнародованного в четверг, 2 апреля.
Страна Советов on-line вчера в 09:39
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Футбол

Полузащитник «Зенита» Сутормин рассказал, как проходит карантин

ГЛАС.RU 05:30
Спорт

Главный тренер сборной России заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Спорт-Экспресс 02 апреля в 10:21
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Происшествия

В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
РИА Новости 07:08
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

В Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса

В память о жертвах эпидемии приспущены национальные флаги, страна почтила умерших минутой молчания.
Первый канал 05:09
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия вчера в 05:18
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

В помощь Нью-Йорку направлена военная похоронная команда, сообщил Пентагон.
Взгляд.ру вчера в 22:58
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Здоровье

В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА БНК 05:39
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru вчера в 06:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском вчера в 05:01
Происшествия

Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих во Франции, двое погибли

В коммуне Роман-сюр-Изер французского департамента Дром утром в субботу мужчина устроил поножовщину.
МИР 24 07:14
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