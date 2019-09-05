Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщил сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер в Twitter. Шумер считает, что Трамп ошибся, сделав такой шаг.

Трамп урезал бюджет на сдерживание России ради стены с Мексикой

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