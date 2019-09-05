Политика
Lenta.ruТрамп урезал бюджет на сдерживание России ради стены с Мексикой
Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщил сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер в Twitter. Шумер считает, что Трамп ошибся, сделав такой шаг.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Российская газетавчера в 14:47
Трамп забрал деньги из программы «российского сдерживания» на строительство стены
Взгляд.рувчера в 13:55
Трамп перевел выделенные на сдерживание России деньги на строительство стены
Московский Комсомолецвчера в 13:54
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Здоровье
Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами
Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Происшествия
После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru вчера в 10:31
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
РИА Новости 00:28
Авто
Эволюцию Audi RS6 показали на видео
Канал Cars Evolution отразил все версии «заряженных» бизнес-универсалов Audi, вспомнил немногочисленные седаны RS6, отметил верность наддуву и сравнил динамику самых мощных версий за семнадцать лет.
Motor вчера в 11:21
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье истребителя СУ-25 погибли
По данным источника «Известий», обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. разбившегося 3 сентября учебного самолета, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Живая Кубань 04 сентября в 03:44
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Кино
Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу
Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу.
Телепрограмма 02:40
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Футбол
«Спартак» находится в поисках пиар-менеджера
«Спартак» разместил объявление о вакансии пиар-менеджера на одном из популярных ресурсов по трудоустройству HeadHunter.
Sportbox.RU 03:19
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.
РБК 00:03
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40