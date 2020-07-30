Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.

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Политика Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера». 358

Финансы Что будет с рублем после заседания ФРС США Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты": - В ходе заседания Федрезерва инвесторы получили сигнал о готовности монетарных властей к расширению мер поддержки, и это может поддержать риск-аппетиты инвесторов.

Авто Bugatti выпустила детский электромобиль за 35 тысяч долларов Запас хода составляет 50 км. Если говорить о ценнике детского автомобиля, то базовая версию обойдется покупателю в 35 тыс. долларов, версия Vitesse в 54 тыс. долларов, а Pur Sang – оценен в 68,5 тыс. долларов.

Политика Киев отреагировал на задержание в Белоруссии украинцев в составе российского ЧВК Киев может потребовать экстрадиции задержанных в Белорусии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, имеющих гражданство Украины.

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