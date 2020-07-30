Политика
Lenta.ruТрамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
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Общество
Рязанский проект туркластера «Паустовский» стал финалистом конкурса
Вечерняя Рязань вчера в 03:34
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
Гаджеты
Пара процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP смогла обогнать 64-ядерный AMD EPYC
Протестированная система состояла из двух 28-ядерных процессоров Ice Lake-SP, что в сумме дало 56 физических ядер и 112 вычислительных потоков.
3DNews 28 июля в 22:12
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
Футбол
Состав воронежского «Факела» за год подорожал на 2 миллиона евро
Примечательно, что за год состав «Факела» подорожал на 2 млн евро.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 15:23
Происшествия
Полиция продолжила розыск захватившего заложника в Полтаве
Сотрудники полиции Полтавской области продолжили розыск мужчины, взявшего в заложники полицейского в Полтаве при попытке задержания.
Известия 27 июля в 04:09
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Происшествия
Адвокат Добровинский решил сам найти первых свидетелей ДТП с Ефремовым
Найти первых свидетелей ДТП с участием актера Михаила Ефремова решил найти адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, 29 июля в эфире «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
Известия вчера в 19:52
Армия и оружие
При отступлении из Горловки ВСУ бросили умирать раненых сослуживцев
Бойцы украинской армии бросили подорвавшихся на минах сослуживцев умирать под Горловкой, передаёт корреспондент "Сегодня.ру" со ссылкой на сюжет телеканала "Оплот".
Сегодня.ру вчера в 06:10
Футбол
Мошенники продают билеты на матч «Ротора» за 15 тысяч рублей
Поклонников волгоградского футбольного клуба предупредили о мошенниках, которые предлагают болельщикам приобрести билеты на матчи команды.
Волгоградская правда вчера в 09:02
Политика
Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске
Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера».
Ведомости вчера в 16:32
Финансы
Что будет с рублем после заседания ФРС США
Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты": - В ходе заседания Федрезерва инвесторы получили сигнал о готовности монетарных властей к расширению мер поддержки, и это может поддержать риск-аппетиты инвесторов.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
Bugatti выпустила детский электромобиль за 35 тысяч долларов
Запас хода составляет 50 км. Если говорить о ценнике детского автомобиля, то базовая версию обойдется покупателю в 35 тыс. долларов, версия Vitesse в 54 тыс. долларов, а Pur Sang – оценен в 68,5 тыс. долларов.
The GEEK 27 июля в 05:13
Политика
Киев отреагировал на задержание в Белоруссии украинцев в составе российского ЧВК
Киев может потребовать экстрадиции задержанных в Белорусии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, имеющих гражданство Украины.
Lenta.ru вчера в 17:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Футбол
Андрей Червиченко: Кокорина не будет в «Локо»? В «Спартаке» его тоже не вижу – фанаты не простят
Болельщики красно-белых никогда не простят Кокорину динамовское и зенитовское прошлое.
Советский спорт вчера в 10:57
Футбол
Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»
«Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.
Чемпионат вчера в 15:25
Политика
Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru 00:33
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 28 июля в 01:16
Политика
МИД РФ намерен расширить список стран для возобновления авиасообщения
Отмечается, что в этом списке окажутся такие страны, как Мальдивы и Южная Корея.
Evo-rus.com вчера в 13:08
Наука
В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта
Фото — yanao.ru В Ямало-Ненецком автономном округе России были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонта.
МедиаПоток 00:35
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor вчера в 07:22
Политика
Польша заявила о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32