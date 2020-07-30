с чего всё началось

Глава Белого дома напомнил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, и возмутился, почему США должны защищать страну от Москвы. При этом американский лидер подчеркнул, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

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