Политика
ИзвестияТрамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Глава Белого дома напомнил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, и возмутился, почему США должны защищать страну от Москвы. При этом американский лидер подчеркнул, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России при том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.РБКвчера в 22:20
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Наука
Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом
Проведенные в Германии исследования показали, что у большинства переболевших обнаружены повреждения в сердце.
ToDay News Ufa вчера в 23:52
Происшествия
Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме
Газета.Ru вчера в 21:58
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Космос
Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала
TV BRICS вчера в 07:45
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
Известия вчера в 22:18
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников
Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.
ФАН вчера в 19:27
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
РИА Новости 01:32
Политика
Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием «боевиков ЧВК»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь.
РИА Новости вчера в 12:17
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Игры
К Vampire: The Masquerade – Shadows of New York выпустили новый трейлер
Студия Draw Distance собирается выпустить визуальную новеллу Vampire: The Masquerade – Shadows of New York в третьем квартале 2020 года.
Игромания.ру вчера в 09:06
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21.
Российская газета вчера в 22:28
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 17 млн
Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 17 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:07
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия 28 июля в 00:58
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19