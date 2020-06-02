Политика
ЗаманаТрамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США
Как написал Трамп, его соперник, который находился в политике больше 40 лет, ничего не сделал, а в данный момент «создает видимость, что знает ответы».
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Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 16:25
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«Сонный Джо ничего не сделал». На фоне протестов Дональд Трамп высказался в Twitter о Байдене
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