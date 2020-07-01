Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
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