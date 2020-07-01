Армия и оружие
Газета.RuТрамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
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Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Здоровье
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Футбол
Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском 15:11
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Авто
Skoda выпустила экологичную версию Octavia
Прага, 29 июня 2020, 14:00 — REGNUM Чешская компания Skoda выпустила Octavia в версии G-Tec. Об этом сообщает пресс-служба марки.
REGNUM вчера в 07:00
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею болида Алонсо для «Инди-500»
«Макларен» показал ливрею машины Фернандо Алонсо для гонки «500 миль Индианаполиса».
Sports.ru 10:26
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа вчера в 02:30