Политика

ВедомостиВедомостиТрамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. Об этом Трамп сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.
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Дональд Трамп
К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта технологий.
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