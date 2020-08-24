Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила о том, что, если ездить на велосипеде в течение 30 минут 3 раза в неделю, можно существенно поправить свое здоровье.