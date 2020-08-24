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Российская газета
Российская газета

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение приняли единогласно. Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.
РИА Новостивчера в 11:48
Подробнее о событии
Вести.Ru

Дональд Трамп официально стал кандидатом на пост президента США

Вести.Ru23:55
Комсомольская правда

Выборы в США: Обама в юбке готовится править Америкой и всем миром

Комсомольская правда18:02
Московский Комсомолец

Трампа официально выдвинули на второй президентский срок

Московский Комсомолецвчера в 11:53
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

РИА Новостивчера в 11:48
ИА Красная Весна

Пенс рассказал о достижениях Трампа за прошедшие четыре года

ИА Красная Веснавчера в 14:58
Профиль

Трампа официально выдвинули на новый президентский срок

Профильвчера в 13:08
ТАСС

Пенс назвал главные достижения президентства Трампа

ТАССвчера в 13:54

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUMвчера в 02:56
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Топ-менеджер МАИ и бывший замглавы «ИЛ» арестованы по делу о хищениях

Пресненский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы ПАО «Ил» Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана.
Компаниявчера в 11:37
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