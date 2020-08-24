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Российская газета
Российская газета

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение приняли единогласно. Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.
РИА Новости11:48
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Профиль

Трампа официально выдвинули на новый президентский срок

Профиль13:08
ТАСС

Сохранить Америку великой. Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

ТАСС12:59
Комсомольская правда

Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Комсомольская правда12:14
Вести.Ru

Трампа на второй срок: республиканцы приняли решение

Вести.Ru12:00
Московский Комсомолец

Трампа официально выдвинули на второй президентский срок

Московский Комсомолец11:53
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

РИА Новости11:48
Независимая газета

Президент США готовится поразить американцев предвыборной речью

Независимая газетавчера в 12:11

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

Белорусские спецслужбы искали и задерживали боевиков «ЧВК Вагнера» по наводке СБУ, представители которой могли спровоцировать на улицах Минска беспорядки, считает российский журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев.
Взгляд.ру13:30

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело22 августа в 06:50
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