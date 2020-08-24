Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
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Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США
На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение приняли единогласно. Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.
РИА Новости11:48
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