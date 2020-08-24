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Российская газета
Российская газета

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение приняли единогласно. Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.
РИА Новостивчера в 11:48
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Дональд Трамп официально выдвинут в президенты от Республиканской партии

Эхо Москвы20:35
ТАСС

Пенс назвал главные достижения президентства Трампа

ТАССвчера в 13:54
Профиль

Трампа официально выдвинули на новый президентский срок

Профильвчера в 13:08
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

РИА Новостивчера в 11:48
ИА Красная Весна

Пенс рассказал о достижениях Трампа за прошедшие четыре года

ИА Красная Веснавчера в 14:58
Московский Комсомолец

Трампа официально выдвинули на второй президентский срок

Московский Комсомолецвчера в 11:53
Комсомольская правда

Выборы в США: Обама в юбке готовится править Америкой и всем миром

Комсомольская правда18:02

СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального
Коммерсантъвчера в 08:32
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В Приморье более 600 медработников заразились коронавирусом на работе

Владивосток, 25 августа 2020, 04:08 — REGNUM В Приморье из общего количества коронавирусных пациентов и носителей инфекции, около семи процентов — медицинский персонал, заразившийся на рабочем месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
В Приморье более 600 медработников заразились коронавирусом на работе
REGNUM21:08

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.
Известиявчера в 13:33
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Искусственному интеллекту доверят сбор данных о российских пациентах

Искусственный интеллект сможет анализировать медицинские изображения, оценивать риски и вероятность заболеваний, понимать рукописные тексты (рецепты и другие документы врачей) и дистанционно оценивать состояние пациента.
Известия19:00

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUMвчера в 02:56
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Главврач спрогнозировала рост смертей от коронавируса в Кузбассе

Главврач Кемеровской инфекционной больницы отметила, что сегодня очень высока вероятность развития пандемии на территории Кузбасса по самому неблагоприятному сценарию.
Комсомольская правда - Кемерововчера в 09:31
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