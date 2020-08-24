Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).