Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
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Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире. Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
РИА Новостивчера в 11:48
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«Лживые СМИ» не правильно освещают съезд республиканцев — Дональд Трамп
ИА Красная Веснавчера в 13:37