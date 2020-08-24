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Российская газета
Российская газета

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире. Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
РИА Новостивчера в 11:48
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Выборы в США: Обама в юбке готовится править Америкой и всем миром

Комсомольская правда18:02
Профиль

Трампа официально выдвинули на новый президентский срок

Профильвчера в 13:08
Московский Комсомолец

Трампа официально выдвинули на второй президентский срок

Московский Комсомолецвчера в 11:53
ИА Красная Весна

«Лживые СМИ» не правильно освещают съезд республиканцев — Дональд Трамп

ИА Красная Веснавчера в 13:37
Вести.Ru

Трампа на второй срок: республиканцы приняли решение

Вести.Ruвчера в 12:00
РИА Новости

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

РИА Новостивчера в 11:48
ТАСС

Сохранить Америку великой. Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

ТАССвчера в 12:59

Коронавирус не повлияет на поставки ЗРС С-400 в Индию

Пандемия коронавируса не окажет влияния на график поставок в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил 24 августа посол республики в России Бала Венкатеш Варма на форуме «Армия-2020».
Коронавирус не повлияет на поставки ЗРС С-400 в Индию
Известиявчера в 10:45

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.
Известиявчера в 13:33
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