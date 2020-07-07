«Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии»,-- написал сенатор в Twitter. Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ в конце мая из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией.

Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

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