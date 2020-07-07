Коронавирус
REGNUMТрамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 7 июля, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Губернатор Тульской области снял ограничения на работу ТЦ и магазинов
В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов, но запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 13 июля.
Невские Новости 12:06
Здоровье
В Сосногорске появились два очага заболевания коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщает руководитель администрации Сосногорска Сергей Дегтяренко на своей странице "ВКонтакте", на территории района зафиксированы два очага распространения COVID-19.
ИА БНК 13:32
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве по подозрению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:26
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Армия и оружие
Военные России и Турции приступили к патрулированию на трассе М4
Военные России и Турции приступили к совместному патрулированию на трассе М4 в Сирии.
ФАН 04:38
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
CT news вчера в 10:50
Футбол
Смолов попал в основу «Сельты» на матч с «Атлетико»
ProstoProSport 15:05
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мирового ВВП до 3,9%
Брюссель, 7 июля 2020, 11:59 — REGNUM В 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7% предполагавшихся в мае.
REGNUM 04:59
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов
Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 05 июля в 06:02
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Футбол
Матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и московским ЦСКА состоится, сообщается на официальном сайте оренбуржцев.
РИА Новости 11:58
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Игры
Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года
Этот год уже получился довольно ярким для игровой индустрии.
ProstoProSport 15:00
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Наука
Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa вчера в 04:50
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21