Коронавирус
Газета.RuТрамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причину распада дуэта «Руки Вверх»
Gazeta.SPb 21:00
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news 16:47
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
Инцидент серьезных масштабов произошел 29 мая этого года.
Evo-rus.com 11:48
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Происшествия
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
РИА Новости 06:25
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке
Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
ТАСС 19:39
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Игры
Не баг, а фича: фанат обнаружил в недавнем ролике Cyberpunk 2077 удивительное внимание к деталям
3DNews 10:42
Происшествия
Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей
Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
SakhaPress.ru 20:35
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Наука
Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет
По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
Эхо Москвы вчера в 15:06
Происшествия
В горпарке Благовещенска вышел из строя экстремальный аттракцион
Накануне в городском парке Благовещенска произошел инцидент — вместо положенных двух минут экстремальный аттракцион катал 12-летнюю девочку намного дольше.
ИА Порт Амур 21:21
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия 19:48
Происшествия
Рыболовное судно затонуло в Приморье
Газета.Ru 20:36
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Политика
Байден пообещал ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ 21:44
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Политика
Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы
Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
В России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Российская газета вчера в 10:48