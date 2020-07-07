Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ подтвердили получение сообщения об официальном выходе США из организации

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