Политика
Газета.RuТрамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Общество
Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина
Городовой вчера в 02:35
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
РИА Новости 06 июля в 09:35
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
Кубань 24 01:51
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
В аптеках увеличились продажи «Боярышника»
В аптеках увеличились продажи «Боярышника» Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Кино
Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе
Глагол. Иркутское обозрение 01:05
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Футбол
На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста
В издании уточняют, что все игроки в этот момент бросились на землю, прикрывая головы руками. Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:56
Общество
Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом
У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Интерфакс 01:47
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
Среди полезных свойств шоколада оказалось укрепление иммунитета
Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина напомнила о пользе шоколада и его положительном влиянии на иммунитет.
Вестник Кавказа 01:37
Экономика
Минкульт вернет правительству более миллиарда рублей
Более миллиарда рублей, выделенных на реализацию нацпроекта «Культура», перенаправлено в резервный фонд правительства, сообщила администратор проекта и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова в среду, 8 июля.
Вечерняя Москва 02:28
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
RuNews24.ru 02:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Наука
В Южной Кореи ученые разработали препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне
В Южной Кореи разработали медикамент, который предотвращает повреждение тканей на клеточном уровне.
Дни24 02:00