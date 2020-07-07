Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Названа дата официального выхода США из ВОЗ

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США уведомили Генсека ООН о выходе из ВОЗ

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РБКвчера в 14:27

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

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