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Газета.RuГазета.Ru

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В источнике
Подробнее о событии

В ВОЗ подтвердили получение сообщения об официальном выходе США из организации

ТАСС18:12

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Газета.Ru17:11

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

РИА Новостивчера в 13:50

Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из ВОЗ

Известиявчера в 15:43

Названа дата официального выхода США из ВОЗ

Lenta.ruвчера в 15:28

Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

РБКвчера в 14:27

США уведомили Генсека ООН о выходе из ВОЗ

RT на русскомвчера в 15:44
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUMвчера в 13:37
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Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно

Сегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
РБКвчера в 10:34
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