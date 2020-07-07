Коронавирус
Газета.RuТрамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США обвиняет ВОЗ в лоббировании интересов Китая и содействии распространению коронавируса. Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
Советника Рогозина задержали в Москве по делу о госизмене
Больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, однако речь об уголовном деле тогда не шла. ⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве.
Блокнот.ру вчера в 04:33
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока).
Тарантас Ньюс 06 июля в 23:47
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Главу ямальского города Губкинский госпитализировали с COVID-19
Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин сообщил, что госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, инфекция дала осложнения.
РИА Новости 00:50
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета вчера в 09:07
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 06 июля в 10:31
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт вчера в 19:54
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Гаджеты
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе
Афиша Daily вчера в 19:37
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Здоровье
Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ
Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ вчера в 21:16
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим строгой самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлен до 26 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 09:29
Армия и оружие
В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа
Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro 06 июля в 20:01
Общество
В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса за неделю выросло на 2%
За неделю в Кемеровской прирост числа выздоровевших от коронавируса составил 2%. Всего доля выздоровевших в регионе составила 46%.
Газета Кемерова 00:47
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 вчера в 13:01
Футбол
Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона
Лучшим игроком стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в 10 играх отличился 12 раз.
Чемпионат вчера в 23:04
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т.п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 06 июля в 14:33
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Известия вчера в 14:54
Наука
Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус
Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
МонаВиста вчера в 11:53
Наука
Третьего человека в мире вылечили от ВИЧ
Третий человек в истории излечился от ВИЧ, сообщает научный журнал Science.
АМИТЕЛ 00:43