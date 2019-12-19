Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Белый дом уверен в оправдании Трампа сенаторами

Накануне Палата представителей большинством голосов обвинила американского лидера в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Пресс-секретарь Белого дома назвал импичмент Трампу одним из самых постыдных политических эпизодов в истории страны.
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Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает

ТАССвчера в 21:53

Белый дом ждет оправдания Трампа Сенатом при голосовании по импичменту

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Трамп выразил уверенность в оправдании его сенатом

Российская газетавчера в 22:03

Дональд Трамп уверен, что Сенат не допустит его отстранения от власти и он останется на посту главы государства

Эхо Москвы01:00

Трамп надеется на помощь Сената по импичменту

REGNUMвчера в 21:41

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Интерфаксвчера в 21:38

Белый дом понадеялся на сенат после решения конгрессменов по импичменту

РБКвчера в 21:05
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Kia выпустит новый кроссовер Kia Sonet

Концепт нового автомобиля Kia Sonet будет представлен на выставке Auto Expo в феврале следующего года.
Car.ru вчера в 23:42
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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции об участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в спецоперациях.
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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

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IT-компания Microsoft намерена в начале 2020 года остановить поддержку операционной системы Windows 7. Однако недавно стало известно, что компания частично продолжит обслуживать "ось" и после того.
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На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

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