Политика
Телеканал 360°Белый дом уверен в оправдании Трампа сенаторами
Накануне Палата представителей большинством голосов обвинила американского лидера в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Пресс-секретарь Белого дома назвал импичмент Трампу одним из самых постыдных политических эпизодов в истории страны.
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Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Происшествия
ФСБ опровергла информацию о трех нападавших на Лубянке
В официальном сообщении ЦОС, которое публикуют ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», информация о трех нападавших опровергается.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Футбол
Слуцкий подписал с «Рубином» пятилетний контракт
Происшествия
В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали
Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Авто
Kia выпустит новый кроссовер Kia Sonet
Концепт нового автомобиля Kia Sonet будет представлен на выставке Auto Expo в феврале следующего года.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции об участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в спецоперациях.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Наука
Из-за телевизора привлекательными считают только стройных женщин
Специалисты заявили, что сегодня по телевизору предпочитают показывать стройных моделей, стигматизируя более полных.
Политика
Россия ответит зеркально на санкции США — Путин
18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддерживать Windows 7 и после ее смерти
IT-компания Microsoft намерена в начале 2020 года остановить поддержку операционной системы Windows 7. Однако недавно стало известно, что компания частично продолжит обслуживать "ось" и после того.
Армия и оружие
Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29
В Польше решили остаться с МиГ-29 вместо F-35.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Здоровье
Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье
Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Политика
Наталия Бояринова сохранила пост министра финансов Иркутской области
Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова. Об этом сообщил Игорь Кобзев 19 декабря.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.