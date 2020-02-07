с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей своей администрации, выступивших против него в ходе слушаний делу по импичменту с показаниями. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп уволил чиновников, дававших против него показания по импичменту

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