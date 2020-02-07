Политика

Daily StormDaily StormТрамп уволил чиновников, дававших против него показания по импичменту

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей своей администрации, выступивших против него в ходе слушаний делу по импичменту с показаниями. Об этом сообщает Associated Press.
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с чего всё началось
По данным CNN
, подполковника вместе с также уволенным братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.
Известия04:51

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Трамп уволил еще двоих человек за показания против него

Газета.Ru11:20

Трамп уволил посла из-за показаний против себя в ходе импичмента

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Основные свидетели по делу об импичменте Трампу уволены

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Трамп уволил выступавших против него представителей администрации

Московский Комсомолец02:45

Трамп начал увольнять свидетелей по делу об импичменте

Российская газета06:25

Возмездие Трампа. Свидетеля обвинения вывели из Белого дома

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WP: Трамп уволил посла при ЕС, дававшего показания в рамках импичмента

ТАССвчера в 19:50
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
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Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек

Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима увеличилось до 20 человек.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

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Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
RT на русском 20:52
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
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Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС 19:40
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс 13:38
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
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Происшествия

Вице-премьер Казахстана отверг национальную подоплеку массовой драки

Ранее, 7 февраля, в селе Масанчи Кордайского района Джамбульской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой погибли 8 человек, 40 пострадали и 50 задержаны.
Красная весна 13:44
Гаджеты

Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
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Хоккей

Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна вчера в 06:52
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости 20:08
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 16:18
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Общество

Минздрав Прикамья проверит информацию об убийстве пациентов в больнице

REGNUM 15:09
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
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Авто

Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
CarsWeek.ru 15:49
Хоккей

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
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Общество

Счетная палата оценила работу правительства Медведева

Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
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Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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Футбол

«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро

Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.
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Политика

Пушков оценил слова Салливана о желании улучшить отношения с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку курсу новой политики посла США в России Джона Салливана, который по поручению американского президента Дональда Трампа будет работать над улучшением отношений с Москвой.
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Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

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Авто

Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее

Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.
Tvoe-avto.com вчера в 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
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