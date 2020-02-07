Политика
Daily StormТрамп уволил чиновников, дававших против него показания по импичменту
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей своей администрации, выступивших против него в ходе слушаний делу по импичменту с показаниями. Об этом сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить321
с чего всё началось
По данным CNN, подполковника вместе с также уволенным братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.Известия04:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима увеличилось до 20 человек.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Происшествия
Вице-премьер Казахстана отверг национальную подоплеку массовой драки
Ранее, 7 февраля, в селе Масанчи Кордайского района Джамбульской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой погибли 8 человек, 40 пострадали и 50 задержаны.
Гаджеты
Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Интернет
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Авто
Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Футбол
«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро
Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.
Политика
Пушков оценил слова Салливана о желании улучшить отношения с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку курсу новой политики посла США в России Джона Салливана, который по поручению американского президента Дональда Трампа будет работать над улучшением отношений с Москвой.
Авто
Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее
Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.