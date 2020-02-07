Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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с чего всё началось
«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», — приводит New York Times
 слова посла США в ЕС Гордона Сондленда.
Телеканал 360°06:06

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Трамп уволил посла из-за показаний против себя в ходе импичмента

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Трамп начал увольнять свидетелей по делу об импичменте

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WP: Трамп уволил посла при ЕС, дававшего показания в рамках импичмента

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
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Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
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«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
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Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

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При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
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В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.
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Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

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