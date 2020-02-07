с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Политика Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Армия и оружие Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Политика Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Здоровье Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.