Политика
ИнтерфаксТрамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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с чего всё началось
«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», — приводит New York Times слова посла США в ЕС Гордона Сондленда.Телеканал 360°06:06
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Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
Издание Thai Rath выложило видео, на котором запечатлен предполагаемый стрелок из тайского города Накхон Ратчасима.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Политика
Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Происшествия
Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Фигурное катание
Кихира обошла Загитову и возглавила рейтинг ISU
Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Армия и оружие
Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией
В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный
Самбурская добавила, что если тебе хорошо со своим избранником, то второй возлюбленный просто не появится.
Здоровье
Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики
В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Происшествия