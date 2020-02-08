Политика
ИнтерфаксТрамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа
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