с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента. Об этом 8 февраля сообщает Associated press.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Экономика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Происшествия Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Общество Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.

Политика Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.

Здоровье Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.

Наука Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.