Политика
ИзвестияТрамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента. Об этом 8 февраля сообщает Associated press.
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с чего всё началось
По данным CNN, подполковника вместе с также уволенным братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.Известия04:51
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Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
В Ярославле прошел митинг за отставку мэра
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Происшествия
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Общество
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов
В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку арестовали замдиректора аэропорта
В Петрозаводске суд арестовал на два месяца замдиректора по строительству местного аэропорта - Игоря Волчека, передаёт ОТР.
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Гаджеты
Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable
Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.