Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

РИА Новости12:02

Уволенному Болтону нашли временную замену. Советником по нацбезопасности станет его заместитель

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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

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Назван сменщик Болтона

Lenta.ru13:56

Трамп уволил Болтона

Life.ru12:04
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон

«Его услуги больше не нужны в Белом доме»: Трамп сообщил об отставке Джона Болтона

КП - Беларусь13:02
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.
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Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий

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Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
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Европол заявил, что выходцы с Северного Кавказа воевали на стороне ВСУ

Выходцы с Северного Кавказа участвовали в конфликте в Донбассе на стороне украинских военных, говорится в докладе полицейского агентства ЕС Европол о террористических угрозах в 2018 году.
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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

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Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
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Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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