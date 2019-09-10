Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

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Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

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Трамп уволил Болтона

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Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

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Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона

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Россия, международное право и демократия. Высказывания Джона Болтона

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Трамп уволил Болтона

Lenta.ru12:03
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«Его услуги больше не нужны в Белом доме»: Трамп сообщил об отставке Джона Болтона

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Молдавский след в отставке «ястреба»: Трамп мог уволить Болтона из-за разногласий по Приднестровью – отболтал свое

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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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