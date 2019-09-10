Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

Гаджеты Принтер Polaroid: фотографирует экран и печатает Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.

Политика Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий: - Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху.

Политика Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках» Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".

Политика Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.

Финансы Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Армия и оружие КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.

Политика Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез из России информатора, работавшего на высокой должности Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр Михайлов назвал появившуюся информацию о шпионе, который якобы работал в российских властных структурах, частью информационной войны.

Политика Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Происшествия Автоледи сбила двух детей на тротуаре в Ногинске Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.