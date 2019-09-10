Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

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