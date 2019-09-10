Политика

News.ruNews.ruТрамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Я проинформировал Джона Болтона прошлой ночью, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими его предложениями, — написал американский лидер в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

РИА Новостивчера в 12:02

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Интерфаксвчера в 12:05

Россия, международное право и демократия. Высказывания Джона Болтона

ТАССвчера в 13:05

Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

RT на русскомвчера в 15:32

Трамп уволил Болтона

Фонтанка.Рувчера в 12:05

Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона

Коммерсантъвчера в 16:16

Трамп уволил Болтона

Life.ruвчера в 12:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон

«Его услуги больше не нужны в Белом доме»: Трамп сообщил об отставке Джона Болтона

КП - Беларусьвчера в 13:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Гаджеты

Экран стал больше. Apple представила iPad седьмого поколения

iXBT.com вчера в 13:24
Политика

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Общество

Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Футбол

Англия пропустила три мяча от Косово

Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Футбол

«Барселона» хочет подписать хавбека «Наполи» Руиса летом

Sports.ru вчера в 14:09
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Газета.Ru вчера в 20:53
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РБК 00:05
Армия и оружие

Израиль нанёс удары по сектору Газа в ответ на обстрел

RT на русском вчера в 23:26
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
Политика

Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Финансы

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия вчера в 05:35
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Наука

Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных

Специалисты из Лондонского университета обнаружили одного из самых больших в истории Земли летающих животных.
МедиаПоток вчера в 11:32
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

RT на русском вчера в 02:24
Общество

Воздух в Московском регионе прогреется в среду до 26 градусов

Теплая погода без осадков ожидается 11 сентября в Москве и Подмосковье, температура воздуха местами достигнет 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:06
Здоровье

В Москве создан онлайн-реестр прививок

1,9 миллионов детей внесены в онлайн-реестр прививок в Москве. Напомним, его запустили только в этом году, вначале сентября.
Москва. Северо-Запад вчера в 04:22
Футбол

Бекхэм зовет Месси в «Интер Майами»

Американский клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Sport24.ru вчера в 16:09
Футбол

Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Недвижимость

Названы снижающие стоимость квартиры факторы

Веским поводом для торга с собственником может стать расположение квартиры в доме на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), а также наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ (подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20 процентов).
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета

Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Общество

Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное