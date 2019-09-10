Политика
News.ruТрамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Я проинформировал Джона Болтона прошлой ночью, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими его предложениями, — написал американский лидер в Twitter.
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«Его услуги больше не нужны в Белом доме»: Трамп сообщил об отставке Джона Болтона
КП - Беларусьвчера в 13:02
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
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Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
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«Барселона» хочет подписать хавбека «Наполи» Руиса летом
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Sunmag.me вчера в 11:42
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
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Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
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Израиль нанёс удары по сектору Газа в ответ на обстрел
RT на русском вчера в 23:26
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
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Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия вчера в 05:35
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Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Специалисты из Лондонского университета обнаружили одного из самых больших в истории Земли летающих животных.
МедиаПоток вчера в 11:32
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском вчера в 02:24
Общество
Воздух в Московском регионе прогреется в среду до 26 градусов
Теплая погода без осадков ожидается 11 сентября в Москве и Подмосковье, температура воздуха местами достигнет 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:06
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В Москве создан онлайн-реестр прививок
1,9 миллионов детей внесены в онлайн-реестр прививок в Москве. Напомним, его запустили только в этом году, вначале сентября.
Москва. Северо-Запад вчера в 04:22
Футбол
Бекхэм зовет Месси в «Интер Майами»
Американский клуб «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Sport24.ru вчера в 16:09
Футбол
Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Недвижимость
Названы снижающие стоимость квартиры факторы
Веским поводом для торга с собственником может стать расположение квартиры в доме на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), а также наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ (подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20 процентов).
Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов
Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11