с чего всё началось

Политика Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Здоровье В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.

Происшествия В США баскетболисты избили своего тренера По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.

Энергетика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Политика Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).

Общество Счетная палата оценила работу правительства Медведева Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.

Технологии Microsoft выпустила обновление для Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Политика Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.

Общество Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.