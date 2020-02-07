Политика

Российская газетаРоссийская газетаУволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
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По данным CNN
, подполковника вместе с также уволенным братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.
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