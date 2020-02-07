Политика
Российская газетаУволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Читать в источнике
Оценить205
с чего всё началось
По данным CNN, подполковника вместе с также уволенным братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.Известия04:51
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа
Телеканал 360°вчера в 02:06
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
Футбол
«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии
"Рома" проиграла "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встрчеа завершилась поражением римской команды со счетом 2:3.
Политика
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Футбол
Месси зарабатывает вдвое больше Роналду
Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Наука
Переносчиком коронавируса назвали панголина
Происшествия
В США баскетболисты избили своего тренера
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Происшествия
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки
Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки. Игоря Волчека взяли под стражу до 5 апреля.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Энергетика
Нам осталось 20 лет: что будет «после нефти»
Ведь даже оптимистичные прогнозы предполагают, что "пик нефти" наступит уже через десять-пятнадцать лет, после чего спрос начнет постепенно снижаться.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Армия и оружие
В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Общество
Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров
Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.
Здоровье
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.