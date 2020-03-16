Коронавирус
Народные новостиТрамп: в США не планируется введение общенационального карантина
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах пока не планируется вводить общенациональный карантин из-за коронавируса COVID-19. Но в то же время администрация рассматривается вариант введения карантина в особо неблагополучных регионах страны.
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Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз
39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Наташи Королевой стал певцом
Наташа Королёва позволяла сыну исполнять вместе с нею некоторые свои хиты, но в этот раз Архип решил попробовать себя в статусе сольного исполнителя.
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Футбол
«Ротор» обыграл «Шинник» и стал единоличным лидером в ФНЛ
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Финансы
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции
Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
Здоровье
В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае
Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
Здоровье
ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Здоровье
862 человека умерли от коронавируса за сутки
Почему из-за коронавируса страны закрывают границы "Рано или поздно каждый из нас с ним столкнется", – алтайский врач рассказал, почему в мире так испугались коронавируса При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии превысило 167,5 тысячи человек.
Политика
Большинство россиян проголосуют за Путина в 2024 году
Отмечено, что в случае положительного решения Конституционного суда России об обнулении сроков Владимира Путина, выдвижении его кандидатуры на президентских выборах 2024 года, за него могут проголосовать около 57 процентов россиян.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Общество
Канада закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о закрытии государственных границ. Причиной стало распространение коронавируса.
Политика
Маас выступил против попыток США переманить ученых
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Армия и оружие
При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных
Армия и оружие
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19
Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
Технологии
Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.