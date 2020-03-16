Президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах пока не планируется вводить общенациональный карантин из-за коронавируса COVID-19. Но в то же время администрация рассматривается вариант введения карантина в особо неблагополучных регионах страны.

Трамп: в США не планируется введение общенационального карантина

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