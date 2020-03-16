Коронавирус

Народные новостиНародные новостиТрамп: в США не планируется введение общенационального карантина

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах пока не планируется вводить общенациональный карантин из-за коронавируса COVID-19. Но в то же время администрация рассматривается вариант введения карантина в особо неблагополучных регионах страны.
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Трамп заявил, что общенациональный карантин в США пока не планируется

РИА Новости15:50

Трамп: в США не планируется введение общенационального карантина

Народные новости16:07
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
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Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

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Сын Тарзана и Наташи Королевой стал певцом

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Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

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Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
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Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
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Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Lenta.ru 19:13
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Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Москва 24 21:48
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В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
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Том Хэнкс и его супруга прошли лечение от коронавируса

Газета.Ru 20:54
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Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru 21:29
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 18:17
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции

Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
REGNUM 11:26
Здоровье

В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае

Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
ToDay News Ufa вчера в 15:40
Здоровье

ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии

MOS.news вчера в 23:53
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Piter.tv 08:12
Здоровье

862 человека умерли от коронавируса за сутки

Почему из-за коронавируса страны закрывают границы "Рано или поздно каждый из нас с ним столкнется", – алтайский врач рассказал, почему в мире так испугались коронавируса При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии превысило 167,5 тысячи человек.
АМИТЕЛ 21:35
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Большинство россиян проголосуют за Путина в 2024 году

Отмечено, что в случае положительного решения Конституционного суда России об обнулении сроков Владимира Путина, выдвижении его кандидатуры на президентских выборах 2024 года, за него могут проголосовать около 57 процентов россиян.
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Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
РИА Новости 13:10
Общество

Канада закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о закрытии государственных границ. Причиной стало распространение коронавируса.
News.ru 14:32
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
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В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
РИА Новости 20:34
Кино

В Суздале определили лучшие мультфильмы «Суздальфеста»

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС 09:21
Армия и оружие

При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных

REGNUM 14 марта в 11:24
Армия и оружие

Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19

Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
РИА Новости 18:48
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Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:46
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