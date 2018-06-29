Политика

ВедомостиВедомостиТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию».
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Трамп в разговоре с Эрдоганом заявил, что вмешательство в Ливию лишь усугубит ситуацию

ТАСС20:02

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Трамп заявил о возможном усугублении ситуации в Ливии вмешательством

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Красная весна20:41

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

News.ruвчера в 10:59
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Газета.Ru 14:50
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
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С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
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Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
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