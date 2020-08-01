с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

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