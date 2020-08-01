с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 27

Происшествия Под Калининградом произошло серьезное ДТП с автобусом, есть погибший Утром в субботу, 1 августа, на трассе Светлогорск – Калининград в в Зеленоградском районе Калининградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. 3

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Общество 3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности. 2,8K

Экономика Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. 3

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,1K

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 219

Политика Китайские СМИ: российские санкции ударят по аэрокосмической отрасли США США вводили санкции против России неоднократно, и недавно президент России Владимир Путин наложил ответные санкции на Соединенные Штаты, запретив продажу ракетных двигателей РД-180.

Происшествия Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей. 47

Происшествия На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.