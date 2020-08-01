Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
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с чего всё началось
«Что касается TikTok, мы запретим его в США»,— сказал господин Трамп журналистам в самолете во время полета из Флориды в Вашингтон (цитата по газете The Hill
).
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