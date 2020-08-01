Политика
Российская газетаТрамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
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с чего всё началось
«Что касается TikTok, мы запретим его в США»,— сказал господин Трамп журналистам в самолете во время полета из Флориды в Вашингтон (цитата по газете The Hill).Коммерсантъвчера в 23:30
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Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Игры
Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным
343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Происшествия
Под Калининградом произошло серьезное ДТП с автобусом, есть погибший
Утром в субботу, 1 августа, на трассе Светлогорск – Калининград в в Зеленоградском районе Калининградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки.
Вести.Ru 03:52
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 30 июля в 08:53
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС вчера в 08:32
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Общество
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:51
Политика
Китайские СМИ: российские санкции ударят по аэрокосмической отрасли США
США вводили санкции против России неоднократно, и недавно президент России Владимир Путин наложил ответные санкции на Соединенные Штаты, запретив продажу ракетных двигателей РД-180.
ПолитРоссия 03:08
Интернет
Определены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Россиянам объяснили, на какие сайты опасно заходить при использовании общественного Wi-Fi.
МедиаПоток 03:26
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Происшествия
На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции.
КП - Калининград 04:18
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com вчера в 04:43
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие
В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
Газета.Ru 04:10
Футбол
Названы топ-10 ставших сегодня безработными футболистов РПЛ
ProstoProSport 04:00
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Авто
BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d
Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru вчера в 06:02
Общество
В Татарстане за сутки выявили 33 случая коронавируса
В республике за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Кайбицкие зори вчера в 07:41