Коронавирус
Газета.RuТрамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.
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Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 21:48
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