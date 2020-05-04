Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.
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Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года

РБКвчера в 21:48

Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Интерфаксвчера в 21:47

Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса

РИА Новостивчера в 19:40

Трамп анонсировал создание США вакцины от коронавируса до конца года

Известиявчера в 20:30

Трамп рассчитывает на разработку вакцины от коронавируса в 2020 году

RT на русскомвчера в 20:21

Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

ТАССвчера в 20:06

Трамп: вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

Московский Комсомолецвчера в 22:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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Гаджеты

В России начались продажи трех бюджетных смартфонов серии Honor 9

В России начались продажи трех бюджетных моделей Honor 9. Дочерняя компания Huawei представила на отечественном рынке смартфоны серий 9C, 9A и 9S.
Дни24 04:37
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Авто

Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Хоккей

Знарок продолжит работу в «Спартаке»

Газета.Ru 02:57
Здоровье

Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы

Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
17
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Наука

Коалы получают воду, облизывая стволы деревьев

Planet Today вчера в 16:56
Футбол

В Сети появились фото новой домашней формы «Манчестер Сити»

Soccer.ru вчера в 17:37
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
13
Здоровье

Врачи предсказали «масочное» будущее

В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
2
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
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Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 02 мая в 05:19
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Гаджеты

Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens вчера в 05:47
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Общество

Нейросеть сделала самый непредвзятый прогноз развития эпидемии коронавируса в России

Директор NetAngels Антон Халиков разработал нейросеть, которая позволяет прогнозировать рост заболеваемости COVID-19 и смертность от нового коронавируса.
66.ru 02:00
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 02 мая в 07:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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