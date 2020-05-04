Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

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