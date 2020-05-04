Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.
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Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года

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Трамп анонсировал создание США вакцины от коронавируса до конца года

Известиявчера в 20:30

Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:32

Трамп: вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Трамп рассчитывает на разработку вакцины от коронавируса в 2020 году

RT на русскомвчера в 20:21

Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года

ТАССвчера в 20:06

Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса

РИА Новостивчера в 19:40
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«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
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Здоровье

В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов

Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 02:34
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
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Патриарх Кирилл призвал обеспеченных прихожан поддержать священников

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Общество

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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Уткин отреагировал на высказывание Шалимова о наличии рабочих мест во время пандемии

RT на русском 01:22
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
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Экономика

Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Гаджеты

Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake

Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
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Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем

Китайское издание Sohu изучило характеристики строящегося российского авианосца «Москва» и считает, что после ввода в эксплуатацию он станет настоящим «морским царем».
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Футбол

France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК 01:55
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В Карелии еще два человека заразились коронавирусом

За сутки в республике зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией – в Петрозаводске и Сегеже.
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Политика

Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы

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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

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В аэропорту Горно-Алтайска выявили больного коронавирусом

В аэропорту Горно-Алтайска был выявлен пассажир с признаками инфекции.
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

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Газета.Ru 02 мая в 10:56
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 02 мая в 19:49
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