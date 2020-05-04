Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.
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Дональд Трамп
Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 21:48

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Общество

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В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Общество

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Общество

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Общество

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Экономика

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Общество

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РИА Новости вчера в 12:36
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Шоу-бизнес

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Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время вчера в 01:30
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Общество

В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета вчера в 16:10
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Общество

Коронавирус может поражать любые органы человека, сообщили в Минздраве

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Технологии

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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
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Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 02 мая в 13:15
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В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу

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Профиль вчера в 22:55
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Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,4 млн, умерли более 243 тыс. человек.
Тайга.инфо 02 мая в 23:42
Экономика

Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина

Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
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РИА Новости 02 мая в 21:56
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Шоу-бизнес

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Общество

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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года

В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
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Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль 01 мая в 21:30
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Общество

С Бали вылетел вывозной рейс с россиянами

С индонезийского острова Бали в Москву вылетел вывозной рейс авиакомпании «Россия». Это следует из табло вылетов самолетов авиакомпании.
РБК вчера в 13:08
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