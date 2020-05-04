Коронавирус
Газета.RuТрамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News. "Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - сказал Трамп.
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Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 21:48
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Владивосток-Новости вчера в 20:36
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
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Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время вчера в 01:30
Общество
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом
35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета вчера в 16:10
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
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Парламентская газета вчера в 07:54
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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС 02 мая в 13:15
Армия и оружие
В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу
Колумбийские боевики рассчитывали дестабилизировать обстановку и совершить государственный переворот, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Профиль вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Жена украинского футболиста сфотографировалась голой: «Офигевайте от моей красоты и скромности»
Sport24.ru вчера в 23:31
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Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,4 млн, умерли более 243 тыс. человек.
Тайга.инфо 02 мая в 23:42
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru вчера в 05:29
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Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
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Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года
В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
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Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
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С Бали вылетел вывозной рейс с россиянами
С индонезийского острова Бали в Москву вылетел вывозной рейс авиакомпании «Россия». Это следует из табло вылетов самолетов авиакомпании.
РБК вчера в 13:08