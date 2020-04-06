Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUТрамп: в ситуации с коронавирусом появился «свет в конце туннеля»

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал видеть "свет в конце туннеля" в ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. По словам Трампа, в ситуации с COVID-19 в США начал появляться "свет в конце туннеля".
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Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после эпидемии коронавируса

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Трамп заявил о «свете в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
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Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
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В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
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Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
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Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24

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ТК Звезда вчера в 16:30
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В Северске обрушилась часть стены клинической больницы

В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.
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Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Piter.tv вчера в 13:10
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Фактически Россия заняла второе место в иерархии экспортеров вооружений, заняв пятую часть всего мирового военного рынка.
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Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
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РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

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Evo-rus.com 02:15
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Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
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Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

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Под Триполи сбит военно-транспортный самолет

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Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
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Стало известно, сколько коронавирус сохраняется на поверхностях

Сколько COVID-19 остается на различных поверхностях решили выяснить эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный журнал The Lancet.
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Песков заявил о необходимости готовиться к мировому кризису

Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

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В Саратовской области огонь уничтожил домики турбазы.
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