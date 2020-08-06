Президент США Дональд Трамп заявил, что пока с точностью неизвестно, что произошло 4 августа в Бейруте. Ранее глава Белого дома сообщил, что в столице Ливана взорвалась «какая-то бомба». Министр обороны США Марк Эспер назвал случившееся «несчастным случаем».

Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки

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