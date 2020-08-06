Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока с точностью неизвестно, что произошло 4 августа в Бейруте. Ранее глава Белого дома сообщил, что в столице Ливана взорвалась «какая-то бомба». Министр обороны США Марк Эспер назвал случившееся «несчастным случаем».
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Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем

Интерфакс19:12

Трамп: никто не знает наверняка, был ли взрыв в Бейруте результатом атаки

ТАСС20:08

Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте

РБК20:01

Трамп, назвавший взрыв в Бейруте нападением, усомнился в этой версии

РИА Новости21:33

Трамп засомневался, что взрыв в Бейруте был нападением

Московский Комсомолец18:58

Трамп: Никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением

Росбалт18:50

Трамп поставил под сомнение причины взрыва в Бейруте

Lenta.ru18:42
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Происшествия

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

РИА Новости 20:31
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
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Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
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Общество

Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября

В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa 14:35
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Экономика

Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В скором времени ситуация с вкладами в России может повторить 1990-е годы, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
Lenta.ru 04:50
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня вчера в 22:51
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Политика

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК 22:52
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Политика

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика

Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
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Происшествия

Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска

Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска.
REGNUM 22:42
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Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
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Общество

В Екатеринбурге задержали сборщиков подписей за прямые выборы мэров

Уральский меридиан вчера в 12:05
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Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
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Футбол

Бабаев рассказал, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Гайча

Metaratings 15:25
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com 12:23
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
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Общество

Выявлены негативные последствия удаленной работы

Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы.
Lenta.ru 22:06
Культура

Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»

Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета 05:00
Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия 19:00
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Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
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Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
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Происшествия

Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Экономика

Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ

Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
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Госдеп назвал Арктику северным флангом НАТО

Известия 16:16
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
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