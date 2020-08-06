Политика
КоммерсантъТрамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока с точностью неизвестно, что произошло 4 августа в Бейруте. Ранее глава Белого дома сообщил, что в столице Ливана взорвалась «какая-то бомба». Министр обороны США Марк Эспер назвал случившееся «несчастным случаем».
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Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Общество
Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября
В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa 14:35
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Экономика
Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В скором времени ситуация с вкладами в России может повторить 1990-е годы, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
Lenta.ru 04:50
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня вчера в 22:51
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК 22:52
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Происшествия
Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска
Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска.
REGNUM 22:42
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Общество
В Екатеринбурге задержали сборщиков подписей за прямые выборы мэров
Уральский меридиан вчера в 12:05
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Футбол
Бабаев рассказал, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Гайча
Metaratings 15:25
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com 12:23
Общество
Выявлены негативные последствия удаленной работы
Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы.
Lenta.ru 22:06
Культура
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета 05:00
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия 19:00
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Происшествия
Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Экономика
Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ
Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
ВашГород.ру 21:45
Политика
Госдеп назвал Арктику северным флангом НАТО
Известия 16:16