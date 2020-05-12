Федеральная резервная система (ФРС) США должна ввести отрицательную базовую процентную ставку, как во многих других государствах, заявил американский президент Дональд Трамп.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 541

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 15

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 377

Общество Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи. 147

Наука Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости Ученые знали, что большие размеры тела могут ограничивать скорость, и исследование показало, что крупные виды динозавров с более длинными ногами были не быстрее своих коротконогих собратьев. 1

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Здоровье Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 6

Энергетика Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. 9

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 117

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Экономика Субсидии дадут тем предпринимателям, у которых нет недоимки Изменения коснулись пункта 3. Теперь, наряду с ранее перечисленными условиями, обязательным стало следующее: у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам), превышающая 3000 рублей.

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. 381

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 96