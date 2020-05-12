Общество
Взгляд.руТрамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США должна ввести отрицательную базовую процентную ставку, как во многих других государствах, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом
Экономика сегоднявчера в 05:30
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
Следователи задержали троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки в Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
РИА Новости 04:34
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Автоспорт
Себастьян Феттель готов перейти только в Mercedes
F1news.ru 04:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Наука
Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости
Ученые знали, что большие размеры тела могут ограничивать скорость, и исследование показало, что крупные виды динозавров с более длинными ногами были не быстрее своих коротконогих собратьев.
Популярная механика 03:56
Здоровье
Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом
Недавнее исследование с участием более 300 инфицированных показало, что кожа может по-разному реагировать на заражение вирусом, передает Focus.de.
Волгоградская правда 05:19
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Экономика
Субсидии дадут тем предпринимателям, у которых нет недоимки
Изменения коснулись пункта 3. Теперь, наряду с ранее перечисленными условиями, обязательным стало следующее: у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам), превышающая 3000 рублей.
Вечёрка 04:49
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Авто
ГАЗ начал продажи новых вариаций «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Общество
МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции
Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия.
РБК 03:10