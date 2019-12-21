Политика
ИзвестияТрамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед студентами во Флориде.
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Также он добавил, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец.Известиявчера в 18:40
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