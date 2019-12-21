с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед студентами во Флориде.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Здоровье Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в городе Адыгейске «Согласно национальному проекту «Здравоохранение» по всей стране до 2024 года будут открыты 420 центров амбулаторной онкологической помощи, как один из пунктов реализации программы снижения смертности от новообразований», – сообщили в министерстве здравоохранения РА.

Общество Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Кино Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года Хидео Кодзима решил подвести итоги года и поделился с фанатами своим традиционным рейтингом лучших фильмов уходящего года: список из 10 выдающихся картин возглавил корейский фильм «Паразиты».

Общество В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.