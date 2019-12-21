Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед студентами во Флориде.
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с чего всё началось
Также он добавил
, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец.
Известиявчера в 18:40

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Трамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы

Газета.Ruвчера в 19:25

Трамп возмутился отсрочкой отправки статей импичмента в сенат

Российская газетавчера в 18:26

Республиканцы должны взять дело об импичменте в свои руки

REGNUMвчера в 19:26

Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил в попытке захватить сенат

Известиявчера в 18:40

Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту

ТАССвчера в 17:49

Трамп назвал спикера Палаты представителей США «сумасшедшей Нэнси»

Взгляд.ру21 декабря в 22:58

Демократы решили использовать против Дональда Трампа время

Новостной фронт21 декабря в 00:30
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Политика

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Шоу-бизнес

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Газета.Ru вчера в 18:11
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Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

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Кришито: считаю, что «Зенит» заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов

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Forbes назвал 10 лучших новых брендов России

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