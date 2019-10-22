Политика
Российская газетаТрамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Хоязин Белого дома отметил, что данный вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, американский лидер поднимал его "в ходе недавних торговых переговоров" с КНР.
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Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
Комсомольская правда03:42
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Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Политика
В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана
Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
Первый канал 04:13
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Футбол
Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом
Ювентус был действующим обладателем трофея, за команду выступали такие звезды как Роберто Баджо, Фабрицио Раванелли, Антонио Конте Как сейчас помню гол Баджо со штрафного.
Советский спорт вчера в 17:49
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Американских военных закидали картошкой
Жители города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии закидали картофелем военный конвой США, который покидал регион в соответствии с приказом американского президента Дональда Трампа.
Rambler News Service вчера в 14:25
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 20 октября в 07:43
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 04:00
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Кино
Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Rostov gazeta вчера в 13:27
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 октября
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,22% — до $58,83 за баррель.
RT на русском 05:06
Происшествия
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
RT на русском вчера в 17:34
Здоровье
В Волгограде построят многопрофильную детскую больницу
Волгоградская правда вчера в 14:31